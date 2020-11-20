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Здравоохранение 20.11.2020 16:37

В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу заражений COVID-19 – 3 169 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 169 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 87 тыс. 163, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Впервые число заразившихся превысило 3 тыс. за сутки.

Накануне сообщалось о 2597 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 26 человек с коронавирусом (рекордный показатель), общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1 079.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 60 тыс. 869 человек (+1 404 за сутки, рекордный показатель).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 215 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 618 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 576,06 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]