Остаток средств по нотам и депозитным аукционам оценивается почти в 1 млрд манатов - ЦБА

Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 октября 2020 года составляет 959 млн манатов.
"В январе-сентябре 2020 года Центробанк провел 49 депозитных аукционов и 33 аукциона по размещению нот. Остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов и размещения нот, составляет 959 млн манатов", - отмечается в обзоре Центробанка о денежной политике за январь-сентябрь 2020 года.
По данным ЦБА, передает «Интерфакс-Азербайджан», на конец сентября 2020 года остаток по средствам, привлеченным посредством депозитных аукционов, оценивается в 250 млн манатов, посредством размещения нот – 709 млн манатов.
"Для предотвращения влияния коронавируса, поддержки макроэкономической стабильности и валютного рынка, ЦБА внес изменения в сроки стерилизационных инструментов. Так вместо 28 дней депозитные аукционы начали проводиться на срок до 14 дней, а долгосрочные аукционы по размещению нот – на 28 дней. Всего за отчетный период было проведено 7 долгосрочных и двенадцать 28-дневных аукционов по размещению нот", - подчеркивает ЦБА.
Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством депозитных аукционов и размещения нот, на 1 октября 2020 года по сравнению с началом текущего года увеличился на 0,9%.
А.Мамедов
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