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Регион 21.11.2020 15:35

В Армении генерала, критиковавшего премьера за ошибки в Карабахе, обвинили в злоупотреблении

Специальная следственная служба Армении обвинила бывшего главного военного инспектора республики, генерал-полковника Мовсеса Акопяна в злоупотреблении должностными полномочиями.

"На основе подготовленных после пресс-конференции Акопяна материалов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.308 УК Армении", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Часть 2 ст.308 УК - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

19 ноября Акопян, ушедший за день до этого в отставку с поста главного военного инспектора, заявил на пресс-конференции о том, что информационный центр министерства обороны Армении во время боевых действий в Нагорном Карабахе распространял ложные сведения, а развал армянской армии начался после назначения Артака Давтяна на должность начальника ГШ ВС.

Он также заявил, что решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным, мобилизация в Карабахе была осуществлена на 78%, в Армении - на 52%, кроме того, секретным решением было сокращено пять полков.

Кроме того, генерал заявил, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром. "Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал Акопян.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал обвинения Акопяна безосновательными.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНЕРАЛ, КАРАБАХ, СЛЕДСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]