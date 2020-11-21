В Армении генерала, критиковавшего премьера за ошибки в Карабахе, обвинили в злоупотреблении

Специальная следственная служба Армении обвинила бывшего главного военного инспектора республики, генерал-полковника Мовсеса Акопяна в злоупотреблении должностными полномочиями.
"На основе подготовленных после пресс-конференции Акопяна материалов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.308 УК Армении", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Часть 2 ст.308 УК - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.
19 ноября Акопян, ушедший за день до этого в отставку с поста главного военного инспектора, заявил на пресс-конференции о том, что информационный центр министерства обороны Армении во время боевых действий в Нагорном Карабахе распространял ложные сведения, а развал армянской армии начался после назначения Артака Давтяна на должность начальника ГШ ВС.
Он также заявил, что решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным, мобилизация в Карабахе была осуществлена на 78%, в Армении - на 52%, кроме того, секретным решением было сокращено пять полков.
Кроме того, генерал заявил, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром. "Приобрели истребители Су-30СМ, зенитные ракетные комплексы "Оса". Ни одно из этих вооружений не выстрелило в этой войне. Нам не нужны были самолеты "Су", я обосновывал это раньше. Эти самолеты стоят здесь без боеприпасов. Согласно решению правительства России, запрещается продажа боеприпасов к этим истребителям вторым странам", - сказал Акопян.
Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал обвинения Акопяна безосновательными.
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