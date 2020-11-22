Власти ФРГ обсудят ситуацию с коронавирусом 25 ноября, результаты ограничений пока неоднозначные - Меркель

Представители кабмина ФРГ и руководители федеральных земель обсудят ситуацию в свете пандемии коронавируса 25 ноября, результаты общественных ограничений пока неоднозначные, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"В среду мы обсудим наши результаты", - сказала она. По ее словам, пока масштабные ограничения контактов, которые действуют в стране с начала месяца, пока не принесли однозначных результатов.
"Во многих регионах мы вышли на плато, во многих регионах цифры еще растут", - сказала канцлер. По ее словам, необходимо еще многое сделать, но что именно, она не уточнила, указав на необходимость предварительного обсуждения с главами регионов ФРГ.
Пока новые, более жесткие ограничительные меры действуют в Германии до конца ноября.
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