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Дальнее зарубежье 22.11.2020 22:38

Власти ФРГ обсудят ситуацию с коронавирусом 25 ноября, результаты ограничений пока неоднозначные - Меркель

Представители кабмина ФРГ и руководители федеральных земель обсудят ситуацию в свете пандемии коронавируса 25 ноября, результаты общественных ограничений пока неоднозначные, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"В среду мы обсудим наши результаты", - сказала она. По ее словам, пока масштабные ограничения контактов, которые действуют в стране с начала месяца, пока не принесли однозначных результатов.

"Во многих регионах мы вышли на плато, во многих регионах цифры еще растут", - сказала канцлер. По ее словам, необходимо еще многое сделать, но что именно, она не уточнила, указав на необходимость предварительного обсуждения с главами регионов ФРГ.

Пока новые, более жесткие ограничительные меры действуют в Германии до конца ноября.

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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]