Лондон и Брюссель возобновили переговоры о двусторонних отношениях после Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что переговоры между Лондоном и Брюсселем о будущих отношениях после Brexit возобновились в понедельник послед спровоцированного COVID-19 перерыва.

"После технических консультаций на этих выходных переговоры продолжаются сегодня в онлайн формате с Дэвидом Фростом (британский переговорщик - ИФ) и нашими командами", - написал Барнье в твиттере.

"Времени мало. Фундаментальные разногласия по-прежнему остаются. Но мы продолжаем усердно работать для достижения соглашения", - отметил он.

На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.