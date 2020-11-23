Лондон и Брюссель возобновили переговоры о двусторонних отношениях после Brexit

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что переговоры между Лондоном и Брюсселем о будущих отношениях после Brexit возобновились в понедельник послед спровоцированного COVID-19 перерыва.
"После технических консультаций на этих выходных переговоры продолжаются сегодня в онлайн формате с Дэвидом Фростом (британский переговорщик - ИФ) и нашими командами", - написал Барнье в твиттере.
"Времени мало. Фундаментальные разногласия по-прежнему остаются. Но мы продолжаем усердно работать для достижения соглашения", - отметил он.
На прошлой неделе переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли приостановили из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.
Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.
В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.
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