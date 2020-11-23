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Дальнее зарубежье 23.11.2020 23:44

Испанский король уходит на карантин после контакта с заразившимся COVID-19

Король Испании Филипп VI помещен в карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19, сообщил в понедельник испанский телерадиоканал РТВЕ со ссылкой на королевский дворец.

По данным телерадиоканала, король отменил все запланированные мероприятия на то время, пока он будет оставаться в изоляции.

Королевский дворец в свою очередь отметил, что его супруга королева Летисия, дети - принцесса Леонор и инфанта София, несмотря карантин короля, смогут продолжить свою деятельность в нормальном режиме.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОЛЬ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]