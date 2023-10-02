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Дальнее зарубежье 02.10.2023 18:09

Король Испании начал новый раунд переговоров по вопросу формирования нового правительства

Испанский король Филипп VI в понедельник открыл новый раунд переговоров с лидерами политических партий страны, чтобы выбрать претендента на пост премьера, который смог бы набрать достаточно голосов в парламенте для формирования нового правительства, сообщает агентство ЭФЭ.

По данным ЭФЭ, велика вероятность, что на этот раз король предложит рассмотреть кандидатуру социалиста Педро Санчеса, временно исполняющего обязанности премьера страны.

В этом случае, чтобы получить возможность сформировать новое правительство, Санчесу необходимо будет на голосовании заручиться поддержкой 176 депутатов. В составе парламента 121 социалист, поэтому Санчес, по предположению агентства, попробует убедить две небольшие партии, выступающие, в частности, за независимость Каталонии, поддержать его кандидатуру.

Ранее лидеру Народной партии Альберто Фейхоо, голосование по кандидатуре которого на пост премьера состоялось в пятницу, не удалось заручиться поддержкой парламентариев.

Фейхоо было необходимо заручиться поддержкой простого большинства депутатов, однако его поддержали 173 парламентария, против высказались 177.

На первом голосовании, которое состоялось в среду, Фейхоо нужно было получить абсолютное большинство голосов депутатов, то есть не менее 176. Но тогда его поддержали 172 парламентария.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов, которые должны будут состояться 14 января 2024 года.

На всеобщих выборах, прошедших в Испании 23 июля текущего года по решению премьер-министра Педро Санчеса, который обосновал их необходимость неудачными результатами его Социалистической рабочей партии на региональных и муниципальных выборах, Народная партия получила наибольшее число мест в парламенте - 136, однако не получила парламентского большинства. Социалисты со 121 местом стали второй силой в новом составе парламента.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОЛЬ, ПРЕМЬЕР, ОБСУЖДЕНИЕ


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