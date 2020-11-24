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Регион 24.11.2020 12:17

В Грузии за сутки 3 тыс. 128 случаев заражения COVID-19, скончались 39 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 128 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 108 тыс. 690, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 958 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 1 тыс. 51. За минувшие сутки скончались 39 человек.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 102 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 192 человека, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 739 человек. Выздоровели 92 тыс. 215 больных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]