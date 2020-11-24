В Грузии за сутки 3 тыс. 128 случаев заражения COVID-19, скончались 39 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 128 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 108 тыс. 690, сообщает во вторник грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 3 тыс. 958 случаях заражения COVID-19.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 1 тыс. 51. За минувшие сутки скончались 39 человек.
В режиме карантина находятся 2 тыс. 102 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 6 тыс. 192 человека, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 739 человек. Выздоровели 92 тыс. 215 больных.
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