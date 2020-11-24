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ТЭК 24.11.2020 20:44

Глава Минэнерго Казахстана подтвердил перенес капремонта на Тенгизе на 2021г из-за пандемии

Запланированный капитальный ремонт на месторождении Тенгиз перенесен с 2020 на 2021 год, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на брифинге во вторник.

"В этом году планировалась остановка месторождения на технологический ремонт, но в связи с пандемией и с учетом того, что 27 тыс. человек было эвакуировано во время пандемии, были ограничения в некоторых видах работ. В связи с этим руководство "Тенгизшевройла" (разрабатывает месторождение - ИФ) совместно с нами приняло решение о переносе ремонтных работ на следующий год", - сказал Ногаев.

Министр уточнил, что месторождение должно было остановиться на плановый ремонт на 1,5 месяца.

Ранее источник сообщал агентству "Интерфакс-Казахстан" о переносе сроков капитального ремонта на Тенгизе "из-за проблем с въездом иностранных специалистов в Казахстан".

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. В 2019 году компания добыла 29,79 млн тонн нефти (237,7 млн баррелей). Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей) и 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей) в Королевском месторождении.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%). Компания работает с 1993 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТШО, РЕМОНТ, СРОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]