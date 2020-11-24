Президент Алиев создал Штаб для координации вопросов на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании «Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики», сообщает сайт глав государства.

Главой штаба назначен руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев.

В состав штаба, согласно распоряжению, включено 30 человек.

С целью оказания необходимой аналитико-организационной поддержки и выполнения функций секретариата и коммуникаций при Штабе также создается Межуправленческий Центр.

Как сообщалось ранее, с 27 сентября по 9 ноября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации около 300 населенных пунктов, включая 5 городов: Джабраиль, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Кроме этого, была освобождена часть Ходжавендского района в Нагорном Карабахе.

Кроме этого, в соответствии с трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и РФ, премьера Армении, Азербайджану был возвращен Агдамский район. До 25 ноября Азербайджану должен быть возвращен Кельбаджарский район, до 1 декабря – Лачинский район.

Б.Рустамбеков