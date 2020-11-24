Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0137 RUR   0.0224 GBR   2.2658 TRY   0.2153

Цена на нефть

23.11 $/bbl   WTI 43.06 0.64 Brent 46.06 1.10

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 24.11.2020 16:54

Президент Алиев создал Штаб для координации вопросов на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании «Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики», сообщает сайт глав государства.

Главой штаба назначен руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев.

В состав штаба, согласно распоряжению, включено 30 человек.

С целью оказания необходимой аналитико-организационной поддержки и выполнения функций секретариата и коммуникаций при Штабе также создается Межуправленческий Центр.

Как сообщалось ранее, с 27 сентября по 9 ноября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации около 300 населенных пунктов, включая 5 городов: Джабраиль, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. Кроме этого, была освобождена часть Ходжавендского района в Нагорном Карабахе.

Кроме этого, в соответствии с трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и РФ, премьера Армении, Азербайджану был возвращен Агдамский район. До 25 ноября Азербайджану должен быть возвращен Кельбаджарский район, до 1 декабря – Лачинский район.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ШТАБ, КООРДИНАЦИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]