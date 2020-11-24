Путин провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 23 и 24 ноября провел телефонные разговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации, а также ход выполнения положений заявления лидеров трех стран от 9 ноября. Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению", - говорится в сообщении.

В разговорах лидеров также затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, отметили в пресс-службе.