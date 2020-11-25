Глава МИД КНР в Сеуле обсудит возможный визит Си Цзиньпина и саммит Китай-Южная Корея-Япония

Министр иностранных дел КНР Ван И, который в среду прибывает в Сеул с визитом, обсудит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вопросы, касающиеся возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина, саммита Пекин-Сеул-Токио и двухсторонние проблемы, сообщило агентство "Ренхап".
Переговоры "будут охватывать широкий круг тем, включая усилия стран по организации визита в Южную Корею председателя КНР Си Цзиньпина и стремление Сеула провести трехсторонний саммит лидеров Южной Кореи, Китая и Японии", - подчеркивается в сообщении.
Намечено также обсуждение других тем, связанных с отношениями Сеула и Пекина, включая последние события вокруг Корейского полуострова и американо-китайские отношения, отмечает агентство.
Южная Корея и Китай надеются организовать визит Си Цзиньпина, как только ситуация с COVID-19 стабилизируется.
Ван может также объяснить президенту РК позицию Китая по китайско-американским отношениям "на фоне продолжающейся передачи власти в Вашингтоне после победы Байдена на президентских выборах в США", пишет "Ренхап".
О запланированной на четверг встрече Мун Чжэ Ина с главой китайского МИД сообщил офис южнокорейского президента.
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