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Дальнее зарубежье 25.11.2020 11:12

Глава МИД КНР в Сеуле обсудит возможный визит Си Цзиньпина и саммит Китай-Южная Корея-Япония

Министр иностранных дел КНР Ван И, который в среду прибывает в Сеул с визитом, обсудит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вопросы, касающиеся возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина, саммита Пекин-Сеул-Токио и двухсторонние проблемы, сообщило агентство "Ренхап".

Переговоры "будут охватывать широкий круг тем, включая усилия стран по организации визита в Южную Корею председателя КНР Си Цзиньпина и стремление Сеула провести трехсторонний саммит лидеров Южной Кореи, Китая и Японии", - подчеркивается в сообщении.

Намечено также обсуждение других тем, связанных с отношениями Сеула и Пекина, включая последние события вокруг Корейского полуострова и американо-китайские отношения, отмечает агентство.

Южная Корея и Китай надеются организовать визит Си Цзиньпина, как только ситуация с COVID-19 стабилизируется.

Ван может также объяснить президенту РК позицию Китая по китайско-американским отношениям "на фоне продолжающейся передачи власти в Вашингтоне после победы Байдена на президентских выборах в США", пишет "Ренхап".

О запланированной на четверг встрече Мун Чжэ Ина с главой китайского МИД сообщил офис южнокорейского президента.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]