Водитель машины, въехавшей в ворота канцелярии Меркель, известен полиции - МВД

Полиция осведомлена о личности водителя автомобиля, въехавшего в ворота канцелярии Ангелы Меркель, заявил официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
"Могу подтвердить, что он известен полиции, в 2014 году был такой же случай с его участием", - сказал Альтер журналистам в Берлине в среду.
В среду утром черная автомашина врезалась в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине, находившийся за рулем мужчина задержан, его опрашивает полиция.
По информации таблоида Bild, на кузове машины было написано "Вы - проклятые убийцы детей и стариков" и "Остановите политику глобализации". При этом, когда задержанный гражданин въезжал в ограждение канцелярии в 2014 году, то лозунги были другие - "Пора покончить с изменением климата, убивающим человечество" и "Николь, я люблю тебя".
Ранее сообщалось, что на место вызвали карету скорой помощи, куда, судя по снимкам, опубликованным Bild, и препроводили водителя машины.
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