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Дальнее зарубежье 25.11.2020 17:25

Водитель машины, въехавшей в ворота канцелярии Меркель, известен полиции - МВД

Полиция осведомлена о личности водителя автомобиля, въехавшего в ворота канцелярии Ангелы Меркель, заявил официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

"Могу подтвердить, что он известен полиции, в 2014 году был такой же случай с его участием", - сказал Альтер журналистам в Берлине в среду.

В среду утром черная автомашина врезалась в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине, находившийся за рулем мужчина задержан, его опрашивает полиция.

По информации таблоида Bild, на кузове машины было написано "Вы - проклятые убийцы детей и стариков" и "Остановите политику глобализации". При этом, когда задержанный гражданин въезжал в ограждение канцелярии в 2014 году, то лозунги были другие - "Пора покончить с изменением климата, убивающим человечество" и "Николь, я люблю тебя".

Ранее сообщалось, что на место вызвали карету скорой помощи, куда, судя по снимкам, опубликованным Bild, и препроводили водителя машины.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ИНЦИДЕНТ, ЛИЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]