В Израиле планируют с пятницы возобновить работу 15 торговых центров, рынков и музеев

Кабмин Израиля одобрил экспериментальный план по возобновлению работы 15 торговых центров в стране, сообщает в четверг издание The Times of Israel.
Согласно плану, магазины будут открыты как минимум до 6 декабря. Их работа будет осуществляться при строгом соблюдении мер, выработанных Минздравом страны. За каждое нарушение владельцам торговых точек грозит штраф в размере $1,5 тыс.
Помимо этого, с пятницы смогут заработать расположенные на открытом воздухе рынки и некоторые музеи.
По истечении срока действия экспериментального плана местные власти оценят, насколько эффективны были действующие санитарно-эпидемиологические меры, и примут решения относительно дальнейшего открытия других магазинов и торговых центров.
Шесть из 15 торговых центров, которые смогут открыться в пятницу, уже выбраны. Еще девять будут определены в ходе розыгрыша лотереи.
Ограничительные меры, включающие закрытие школ, действуют в Израиле с 18 сентября. Они помогли снизить темп распространения коронавируса, но также парализовали большую часть экономики и общественной жизни.
По данным израильских СМИ, страна уже в декабре планирует получить до полумиллиона доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. В первую очередь получить ее смогут медицинские работники. Вакцинация остального населения состоится не этой зимой.
Власти Израиля также заключили соглашение о поставке вакцины с американской компанией Moderna. Кроме того, они планируют закупить вакцину в Британии, у компании AstraZeneca, и в России. В случае с российской вакциной, речь идет о 1,5 млн доз.
За минувшие сутки в стране выявили 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 при 60 тыс. проведенных тестов. В общей сложности с начала пандемии в Израиле заразились более 332 тыс. человек, более 2,8 тыс. умерли.
После применения турецкого оружия в карабахском конфликте на него появились новые покупатели - эксперт
Лукашенко поздравил Россию с успехом в прекращении бойни в Карабахе
Армения потерпела неудачу в Карабахе на поле боя, но не в дипломатии, считает глава МИД страны
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане на конец октября составляет 53% - ЦБ
В Азербайджане уже собрано свыше 320 тыс. тонн хлопка, урожайность составляет рекордные 32 центнера с гектара – Минсельхоз
Объемы глобальной торговли быстро восстанавливаются, Китай наращивает долю в мировом экспорте
Число заражений COVID-19 в мире превысило 60,3 млн, жертв - 1,42 млн
В некоторых странах Европы наблюдается улучшение ситуации с COVID-19
В Северной и Южной Америке за неделю более 1,5 млн случаев COVID-19, это рекорд - ВОЗ
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Я уверен, что поддержка клиентов в это непростое время окупится сторицей»: интервью с Дариушом Каспршиком, Членом Наблюдательного Совета AccessBank
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
Кельбаджар обладает богатыми природными ресурсами и туристическим потенциалом
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты