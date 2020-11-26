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Дальнее зарубежье 26.11.2020 12:42

В Израиле планируют с пятницы возобновить работу 15 торговых центров, рынков и музеев

Кабмин Израиля одобрил экспериментальный план по возобновлению работы 15 торговых центров в стране, сообщает в четверг издание The Times of Israel.

Согласно плану, магазины будут открыты как минимум до 6 декабря. Их работа будет осуществляться при строгом соблюдении мер, выработанных Минздравом страны. За каждое нарушение владельцам торговых точек грозит штраф в размере $1,5 тыс.

Помимо этого, с пятницы смогут заработать расположенные на открытом воздухе рынки и некоторые музеи.

По истечении срока действия экспериментального плана местные власти оценят, насколько эффективны были действующие санитарно-эпидемиологические меры, и примут решения относительно дальнейшего открытия других магазинов и торговых центров.

Шесть из 15 торговых центров, которые смогут открыться в пятницу, уже выбраны. Еще девять будут определены в ходе розыгрыша лотереи.

Ограничительные меры, включающие закрытие школ, действуют в Израиле с 18 сентября. Они помогли снизить темп распространения коронавируса, но также парализовали большую часть экономики и общественной жизни.

По данным израильских СМИ, страна уже в декабре планирует получить до полумиллиона доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. В первую очередь получить ее смогут медицинские работники. Вакцинация остального населения состоится не этой зимой.

Власти Израиля также заключили соглашение о поставке вакцины с американской компанией Moderna. Кроме того, они планируют закупить вакцину в Британии, у компании AstraZeneca, и в России. В случае с российской вакциной, речь идет о 1,5 млн доз.

За минувшие сутки в стране выявили 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 при 60 тыс. проведенных тестов. В общей сложности с начала пандемии в Израиле заразились более 332 тыс. человек, более 2,8 тыс. умерли.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МАГАЗИНЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]