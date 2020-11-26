Объемы глобальной торговли быстро восстанавливаются, Китай наращивает долю в мировом экспорте

Активность глобальной торговли резко увеличилась летом 2020 года благодаря восстановлению объемов воздушных и морских перевозок при возросшем спросе на потребительские товары.
Рост поставок из Китая, который увеличил долю в глобальном экспорте, привел к тому, что в сентябре объем мировой торговли был лишь на 2% ниже, чем в конце 2019 года.
Согласно данным Бюро экономического анализа министерства экономики и климатической политики Нидерландов (CPB), объем трансграничной торговли в июле-сентябре подскочил на 12,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют. Темпы роста являются максимальными с начала отслеживания этих данных в 2000 году.
Во втором квартале объемы торговли упали на 12,2%.
Последние статданные показывают, что объем мировой торговли продолжил расти и после третьего квартала. Индексы менеджеров по закупкам в производственном секторе по всему миру указали на рост экспортных заказов в октябре, в то время как индикатор контейнерных перевозок, рассчитываемый германским Институтом экономических исследований Лейбница и Институтом экономики морских перевозок и логистики, увеличился до рекордного уровня.
"Первоначальный спад в мировой торговле, вызванный пандемией коронавируса, был преодолен", - отмечает директор по экономическим исследованиям института Лейбница Торстен Шмидт.
Согласно данным CPB, экспорт из Китая и других развивающихся стран Азии в сентябре превысил докризисный уровень, в то время как экспорт из еврозоны был ниже на 2,6%, из США - почти на 9%.
Это объясняется тем, что Китай был первым крупным экспортером, пострадавшим от COVID-19, и он отменил карантинные меры как раз в тот момент, когда Европа, США и основная часть остального мира, начали вводить их, пишет The Wall Street Journal.
Таким образом, Китай оказался в довольно выгодной позиции и смог воспользоваться возросшим спросом как на защитные медицинские средства, так и на электронные устройства, которые понадобились людям по всему миру в связи с их переходом на удаленную работу.
По оценкам экономистов UBS, к июлю текущего года доля Китая в глобальном экспорте увеличилась на 11 процентных пунктов, доля США снизилась на 4 п.п., Франции - упала на 12 п.п.
"В целом западное полушарие пострадало от пандемии гораздо больше, чем восточное", - отмечают эксперты.
Восстановление объемов глобальной торговли в этот раз происходит быстрее, чем в периоды предыдущих рецессий. После глобального финансового кризиса потребовалось примерно два года, чтобы объемы мировой торговли вернулись к уровню сентября 2008 года.
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