Объемы глобальной торговли быстро восстанавливаются, Китай наращивает долю в мировом экспорте

Активность глобальной торговли резко увеличилась летом 2020 года благодаря восстановлению объемов воздушных и морских перевозок при возросшем спросе на потребительские товары.

Рост поставок из Китая, который увеличил долю в глобальном экспорте, привел к тому, что в сентябре объем мировой торговли был лишь на 2% ниже, чем в конце 2019 года.

Согласно данным Бюро экономического анализа министерства экономики и климатической политики Нидерландов (CPB), объем трансграничной торговли в июле-сентябре подскочил на 12,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют. Темпы роста являются максимальными с начала отслеживания этих данных в 2000 году.

Во втором квартале объемы торговли упали на 12,2%.

Последние статданные показывают, что объем мировой торговли продолжил расти и после третьего квартала. Индексы менеджеров по закупкам в производственном секторе по всему миру указали на рост экспортных заказов в октябре, в то время как индикатор контейнерных перевозок, рассчитываемый германским Институтом экономических исследований Лейбница и Институтом экономики морских перевозок и логистики, увеличился до рекордного уровня.

"Первоначальный спад в мировой торговле, вызванный пандемией коронавируса, был преодолен", - отмечает директор по экономическим исследованиям института Лейбница Торстен Шмидт.

Согласно данным CPB, экспорт из Китая и других развивающихся стран Азии в сентябре превысил докризисный уровень, в то время как экспорт из еврозоны был ниже на 2,6%, из США - почти на 9%.

Это объясняется тем, что Китай был первым крупным экспортером, пострадавшим от COVID-19, и он отменил карантинные меры как раз в тот момент, когда Европа, США и основная часть остального мира, начали вводить их, пишет The Wall Street Journal.

Таким образом, Китай оказался в довольно выгодной позиции и смог воспользоваться возросшим спросом как на защитные медицинские средства, так и на электронные устройства, которые понадобились людям по всему миру в связи с их переходом на удаленную работу.

По оценкам экономистов UBS, к июлю текущего года доля Китая в глобальном экспорте увеличилась на 11 процентных пунктов, доля США снизилась на 4 п.п., Франции - упала на 12 п.п.

"В целом западное полушарие пострадало от пандемии гораздо больше, чем восточное", - отмечают эксперты.

Восстановление объемов глобальной торговли в этот раз происходит быстрее, чем в периоды предыдущих рецессий. После глобального финансового кризиса потребовалось примерно два года, чтобы объемы мировой торговли вернулись к уровню сентября 2008 года.