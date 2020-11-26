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Карабахский конфликт 26.11.2020 16:54

Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк в Карабахе

Азербайджан и Турция планируют создание совместного технопарка в Карабахе, заявил председатель правления Агентства по инновациям Турал Керимли.

"После открытия первого венчурного фонда Bogazici Ventures в Азербайджане возможности для сотрудничества с Турцией расширились, и планируется создание совместного технопарка в Карабахе", - сказал Керимли.

Агентства по инновациям при министерстве транспорта, связи и высоких технологий создано 6 ноября 2018 года согласно указу президента Азербайджана.

Агентство по инновациям оказывает содействие местным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологических решений и организует их трансфер, поддерживает научные исследования инновационной направленности, поощряет инновативные проекты, в том числе стартапы, финансирует их посредством грантов, льготных кредитов, а также венчурного финансирования.

Основной задачей агентства является создание современных комплексов по устойчивому развитию сектора ИКТ и повышению конкурентоспособности, расширению сфер инноваций и высоких технологий на основе современных научно-технических достижений, проведению научных исследований, разработке новых технологий.

Цель Агентства по инновациям заключается в продвижении производства инновационных и высокотехнологичных продуктов и услуг под брендом Made in Azerbaijan, а также создании условий для выхода существующих местных брендов на международную арену, определении целевых продуктов и услуг цифровой трансформации, поддержке решений, основанных на роботизированных и облачных технологиях, обработке объемных данных и искусственном интеллекте.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕХНОПАРК, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]