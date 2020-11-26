Во Франции отменят комендантский час на Рождество и Новый год

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что комендантский час в порядке исключения будет отменен на два праздничных дня - 24 декабря и 31 декабря, чтобы дать возможность жителям страны отметить праздники.
"Комендантский час будет отменен в порядке исключения 24 и 31 декабря", - сказал Кастекс на пресс-конференции.
"Но это не означает, что мы сможем отметить Рождество и Новый год так же, как в прошлые годы", - добавил он.
Премьер указал, что нужно "ограничить число людей за праздничным столом и избежать слишком многочисленных встреч". Он отметил, что перед праздниками будут озвучены конкретные рекомендации, чтобы снизить риск распространения коронавируса.
На этой неделе президент страны Эмманюэль Макрон объявил о некоторых этапах смягчения режима ограничительных мер.
С субботы, 28 ноября, при соблюдении строгих санитарных правил возобновит работу торговый сектор, однако магазины смогут работать только до 21:00.
Жителям страны разрешат перемещаться в радиусе 20 км от дома в течение трех часов. Возобновятся внешкольные занятия на открытом воздухе. Вновь разрешаются религиозные церемонии, но при строгом ограничении 30 участниками.
При этом президент предупредил, что многие ограничения сохраняются, по-прежнему отдается предпочтение дистанционной работе, не допускаются частные собрания или семейные празднества, а также перемещения, в которых нет большой необходимости.
Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс. Откроются кинозалы, театры, музеи при соблюдении строгого санитарного протокола.
С начала пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 50 тыс. человек скончались.
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