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Дальнее зарубежье 26.11.2020 20:01

Во Франции отменят комендантский час на Рождество и Новый год

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг заявил, что комендантский час в порядке исключения будет отменен на два праздничных дня - 24 декабря и 31 декабря, чтобы дать возможность жителям страны отметить праздники.

"Комендантский час будет отменен в порядке исключения 24 и 31 декабря", - сказал Кастекс на пресс-конференции.

"Но это не означает, что мы сможем отметить Рождество и Новый год так же, как в прошлые годы", - добавил он.

Премьер указал, что нужно "ограничить число людей за праздничным столом и избежать слишком многочисленных встреч". Он отметил, что перед праздниками будут озвучены конкретные рекомендации, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

На этой неделе президент страны Эмманюэль Макрон объявил о некоторых этапах смягчения режима ограничительных мер.

С субботы, 28 ноября, при соблюдении строгих санитарных правил возобновит работу торговый сектор, однако магазины смогут работать только до 21:00.

Жителям страны разрешат перемещаться в радиусе 20 км от дома в течение трех часов. Возобновятся внешкольные занятия на открытом воздухе. Вновь разрешаются религиозные церемонии, но при строгом ограничении 30 участниками.

При этом президент предупредил, что многие ограничения сохраняются, по-прежнему отдается предпочтение дистанционной работе, не допускаются частные собрания или семейные празднества, а также перемещения, в которых нет большой необходимости.

Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс. Откроются кинозалы, театры, музеи при соблюдении строгого санитарного протокола.

С начала пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 50 тыс. человек скончались.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАЗДНИКИ, ПОСЛАБЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]