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Регион 27.11.2020 19:55

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к убийству иранского ученого-ядерщика

Обстоятельства гибели иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде дают повод полагать, что в его убийстве замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - написал Зариф в пятницу в твиттере, призвав международное сообщество осудить этот акт терроризма.

Ранее в пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

По информации агентства Associated Press, израильские власти отказались комментировать убийство иранского ученого.

Израильская газета The Jerusalem Post считает, что, возможно, за убийством Фахризаде стоит администрация президента США Дональда Трампа.

"После того, как Трамп понял, что прямой удар по Ирану слишком опасен, возможно, он решил, что ликвидация Фахризаде - это более приемлемый вариант", - пишет газета.

По информации The Jerusalem Post, в последние недели высокопоставленные израильские официальные лица несколько раз встречались со своими американскими коллегами, при этом обе стороны обсуждали угрозу, исходящую от Ирана.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называли выдающимся физиком-ядерщиком в Иране, даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером. В западном разведсообществе считают, что Фахризаде был связан с иранской ядерной программой, в частности, работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Ранее в Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа направлена исключительно на мирные цели.

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Тэги: ИРАН, УЧЕНЫЙ, ГИБЕЛЬ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]