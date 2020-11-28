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Регион 28.11.2020 20:41

Верховный лидер Ирана призвал наказать виновных в убийстве ученого-ядерщика

Верховный лидера Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу распространил заявление, потребовав наказать тех, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Хаменеи призвал расследовать преступление, а также продолжить научные и технические усилия мученика во всех областях, в которых работал Фахризаде. "Этот непревзойденный ученый отдал свою дорогую и ценную жизнь богу из-за своей великой научной работы, и высшая награда - мученичество - это его божественная награда", - добавил аятолла.

Руководство Ирана ранее выразило уверенность в том, что за убийством Фахризаде стоит Израиль. Газета The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах сообщила, что за этим нападением стоит израильская разведка.

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Тэги: ИРАН, АЯТОЛЛА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]