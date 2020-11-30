Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в связи с убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде заявил, что его страна стала мишенью "государственного терроризма".
"Убийство национального героя Ирана в лице генерала-лейтенанта Касима Сулеймани в начале этого года наряду с недавним убийством доктора Мохсена Фахризаде, который работал одновременно менеджером и ученым в области обороны, являются яркими примерами использования инструмента государственного терроризма против Ирана", - сказал Джахангири, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Мы ожидаем, что международные и региональные институты и организации, а также правительства не будут молчать о терроризме, поддерживаемом государством, и мы призываем всех осуждать подобные практики, чтобы предотвратить повторение таких бесчеловечных актов", - подчеркнул он.
По словам Джахангири, Иран своевременно выступит с ответом на этот теракт, чтобы наказать преступников.
27 ноября иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший Организацией по исследованиям и инновациям при оборонном ведомстве, стал жертвой террористов. Он был расстрелян в пригороде Тегерана.
Обстоятельства убийства ученого дают повод полагать, что в нем замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.
В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.
Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.
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