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Регион 30.11.2020 20:02

Убийство физика Фахризаде было актом "государственного терроризма", заявляют в руководстве Ирана

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в связи с убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде заявил, что его страна стала мишенью "государственного терроризма".

"Убийство национального героя Ирана в лице генерала-лейтенанта Касима Сулеймани в начале этого года наряду с недавним убийством доктора Мохсена Фахризаде, который работал одновременно менеджером и ученым в области обороны, являются яркими примерами использования инструмента государственного терроризма против Ирана", - сказал Джахангири, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы ожидаем, что международные и региональные институты и организации, а также правительства не будут молчать о терроризме, поддерживаемом государством, и мы призываем всех осуждать подобные практики, чтобы предотвратить повторение таких бесчеловечных актов", - подчеркнул он.

По словам Джахангири, Иран своевременно выступит с ответом на этот теракт, чтобы наказать преступников.

27 ноября иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший Организацией по исследованиям и инновациям при оборонном ведомстве, стал жертвой террористов. Он был расстрелян в пригороде Тегерана.

Обстоятельства убийства ученого дают повод полагать, что в нем замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

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Тэги: ИРАН, УЧЕНЫЙ, ТЕРАКТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]