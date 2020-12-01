Daimler выплатит работникам в Германии по 1 тыс. евро из-за пандемии COVID-19

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG намерен выплатить своим тысячам сотрудников в Германии разовые премии в размере до 1 тыс. евро.
Таким образом компания хочет компенсировать личные и экономические трудности работников, связанные с пандемией COVID-19.
Как сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, более 160 тыс. работающих по контракту сотрудников получат денежное вознаграждение наряду с зарплатой за декабрь, включая всех руководителей групп в самом Daimler, в принадлежащих ему Mercedes Benz AG, Daimler Truck AG и Daimler Mobility, а также во всех дочерних предприятиях в Германии.
Единовременная выплата не будет облагаться налогами и взносами по социальному страхованию.
Котировки акций Daimler в ходе торгов во Франкфурте во вторник поднимаются на 1,5%. С начала года капитализация компании выросла на 16% и составляет около 60,5 млрд евро.
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