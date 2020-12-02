Рухани считает парламентский план по ядерной отрасли вредным для дипломатии Ирана

План развития иранской ядерной отрасли, общие положения которого парламент одобрил накануне, нанесет ущерб внешнеполитической деятельности Ирана, заявил в среду президент страны Хасан Рухани.

"Правительство не согласно с ратифицированным планом и считает его вредным для дипломатической деятельности", - приводит агентство "Мехр" слова президента, сказанные на заседании кабинета министров.

В то же время он отверг точку зрения, что не пришел в среду на парламентскую сессию из-за одобрения этого плана. Рухани отметил, что такое решение было принято в соответствии с правилами безопасности, введенными из-за эпидемии коронавируса.

Также президент заявил, что Иран никогда раньше не располагал столь мощной ядерной отраслью. Рухани, в частности, упомянул использование центрифуг IR-2m по обогащению урана и успехи в научно-исследовательской деятельности.

Накануне депутаты парламента Ирана большинством голосов приняли общие положения плана, направленного на преодоление последствий международных санкций против Тегерана и на развитие ядерной отрасли страны. "Мехр" тогда уточняло, что такая инициатива получила поддержку на фоне неспособности европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выполнить свои обязательства и на фоне убийства видного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

План потребует от Организации по атомной энергии Ирана производить в год не менее 120 кг обогащенного на 20% урана, а также задействовать для обогащения не менее 1 тыс. центрифуг типа IR-2m. Также предлагается ограничить доступ международных инспекторов на объекты ядерной отрасли Ирана.