Итальянские Enel SpA и Eni SpA планируют совместно запустить два пилотных проекта по производству водорода с использованием возобновляемых источников энергии.
Электролизные установки мощностью приблизительно 10 МВт каждая будут расположены около двух нефтеперерабатывающих заводов Eni, для которых водород является лучшим способом декарбонизации. Начало производства водорода ожидается в 2022-2023 гг.
"Система, которую мы задумали, будет работать как замкнутая цепь, в которой электролизная установка, снабжаемая энергией от возобновляемых источников, и нефтеперерабатывающий завод будут находиться в одном месте, что позволит избежать строительства сложной инфраструктуры транспортировки водорода", - сказал гендиректор Enel Франческо Стараче.
Глава Eni Клаудио Дескальци, в свою очередь, отметил, что партнерство с Enel является "частью более широкой стратегии энергетического перехода" Eni.
Enel развивает проекты производства "зеленого" водорода в Испании, Чили и США. Компания планирует увеличить мощности по производству "зеленого" водорода до более 2 ГВт к 2030 году. Eni изучает и другие проекты по производству водорода в Италии и Великобритании.
Акции Eni в среду дешевеют на 0,5%, Enel - дорожают на 0,9%.
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Афганистана в Баку
Спецслужба Азербайджана задержала наемника из Ливана, воевавшего в Карабахе на стороне Армении
Меркель не знает, будет ли доступна вакцина от COVID-19 в ФРГ до Рождества
Президент Мексики считает локдауны неправильным методом борьбы против COVID-19, так как они ограничивают свободу
ЕС делает все для ускорения сертификации вакцин от коронавируса, но ставит во главу угла гарантии их безопасности - член ЕК
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Нетаньяху посоветовал Ганцу "нажать на тормоза" и забыть о досрочных выборах
В Ливии находятся до 20 тыс. иностранных военных и наемников - ООН
ОДКБ будет активнее подключаться к миротворческой деятельности ООН - генсек организации
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Назначены новые Исполнительные Директора AccessBank-а
ВТБ (Азербайджан) проведет внеочередное общее собрание акционеров
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности