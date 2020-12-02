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ТЭК 02.12.2020 20:15

Enel и Eni запустят два проекта производства "зеленого" водорода

Итальянские Enel SpA и Eni SpA планируют совместно запустить два пилотных проекта по производству водорода с использованием возобновляемых источников энергии.

Электролизные установки мощностью приблизительно 10 МВт каждая будут расположены около двух нефтеперерабатывающих заводов Eni, для которых водород является лучшим способом декарбонизации. Начало производства водорода ожидается в 2022-2023 гг.

"Система, которую мы задумали, будет работать как замкнутая цепь, в которой электролизная установка, снабжаемая энергией от возобновляемых источников, и нефтеперерабатывающий завод будут находиться в одном месте, что позволит избежать строительства сложной инфраструктуры транспортировки водорода", - сказал гендиректор Enel Франческо Стараче.

Глава Eni Клаудио Дескальци, в свою очередь, отметил, что партнерство с Enel является "частью более широкой стратегии энергетического перехода" Eni.

Enel развивает проекты производства "зеленого" водорода в Испании, Чили и США. Компания планирует увеличить мощности по производству "зеленого" водорода до более 2 ГВт к 2030 году. Eni изучает и другие проекты по производству водорода в Италии и Великобритании.

Акции Eni в среду дешевеют на 0,5%, Enel - дорожают на 0,9%.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ENEL, ENI, ВОДОРОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]