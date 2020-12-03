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Регион 03.12.2020 21:21

ЦИК Грузии утвердил итоги парламентских выборов, состоявшихся в октябре

Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг утвердила окончательные итоги состоявшихся 31 октября парламентских выборов.

"Это были очень сложные выборы, так как проходили в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Нагрузка на сотрудников избирательной администрации увеличилась в разы, но, несмотря на это они достойно выполнили свои обязанности", - сказала на итоговом заседании председатель ЦИК Тамара Жвания.

Она отметила, что обвинения представителей оппозиции в фальсификации результатов голосования не имеют никаких оснований.

"В ходе голосования представители оппозиционных партий находились на всех избирательных участках, они участвовали в подсчете голосов и подписывали акты о результатах голосования", - подчеркнула Жвания.

По данным ЦИК, на парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта" получила - 90 депутатских мандатов. Восемь оппозиционных партий, прошедшие в парламент, получили - 60 депутатских мандатов, среди которых наибольшее количество мандатов - 36 получила оппозиционная партия "Единое национальное движение", неформальным лидером которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Лидеры оппозиционных партий отказываются получать депутатские мандаты и требуют назначения новых парламентских выборов.

Согласно Конституции Грузии, президент Саломе Зурабишвили после утверждения ЦИК итогов выборов должна в 10-дневный срок назначить первое заседание нового парламента.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЦИК, ВЫБОРЫ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]