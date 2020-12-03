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Дальнее зарубежье 03.12.2020 23:11

Власти Греции продлили ограничительные меры из-за COVID-19

В Греции в четверг объявили о продлении ограничительных мер до середины декабря, сообщают европейские СМИ.

"Нынешние ограничительные меры продлеваются до 14 декабря", - сказал представитель правительства Стелиос Петсас.

Однако он отметил, что правительство решило сделать одно исключение и разрешить магазинам, которые продают украшения для рождественских праздников, открыться с 7 декабря.

В Греции с 7 ноября действует режим изоляции с комендантским часом с 21:00 по 5:00 по местному времени. Затем власти закрыли все школы и детские сады.

Всего в Греции за время эпидемии диагностировали более 109 тыс. случаев COVID-19, скончались 2,6 тыс человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]