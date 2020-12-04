Финдиректор Huawei может договориться с Минюстом США и избежать экстрадиции из Канады - СМИ

Министерство юстиции США обсуждает сделку с финансовым директором Huawei Technologies Co. Мэн Ваньчжоу, которая позволит ей вернуться домой в Китай из Канады в обмен на признание правонарушения в уголовном деле, которое обострило отношения КНР с США и Канадой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Мэн Ваньчжоу в США предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Утверждается, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.

Адвокаты финдиректора Huawei последние несколько недель обсуждали с представителями американского Минюста возможности достижения "соглашения об отсрочке судебного преследования". Подобные соглашения обычно используются в разбирательствах с компаниями, а отдельным лицам предоставляют редко. В соответствии с ним, финдиректор Huawei должна будет признать ряд обвинений, но взамен прокуроры соглашаются отложить расследование, а позднее снять обвинения, если она будет сотрудничать со следствием, сообщил источник WSJ.

По его словам, до настоящего времени Мэн Ваньчжоу была против такого соглашения, поскольку отрицала противоправность своих действий. Она отказалась от комментариев при запросе через пресс-службу Huawei.

Представители американского Минюста и МИДа Канады также не стали давать изданию комментариев.

Финдиректор, дочь основателя компании Huawei, была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США, а позже отпущена под залог. В настоящее время она проживает в одном из своих домов в Ванкувере.

Ее адвокаты утверждают, что дело в отношении финдиректора китайской компании политически мотивировано.

Мэн Ваньчжоу задержали в день, когда президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводили встречу, посвященную торговле. Канадская прокуратура утверждала, что ее задержание не связано с торговыми разногласиями между Китаем и США. Однако Трамп затем заявил, что он может вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет заключению торгового соглашения с КНР.