Поступления в Фонд помощи ВС Азербайджана в ноябре превысили $7,6 млн

Средства Фонда помощи Вооруженных сил Азербайджана на 1 декабря 2020 года превышают $135,3 млн.
«На 1 декабря текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 210.625.007,86 манат (около $123,9 млн по текущему курсу), 11.171.613,65 долларов США, 181.319,42 евро, 495.561,33 турецких лир ($64,4 тыс.), 1.844,72 фунт стерлингов и 5.398.550,00 рублей ($73 тыс.) », - подчеркивается в сообщении министерства обороны.
При этом за период с 1 ноября по 1 декабря в Фонд поступили средства в размере 12.611.973,40 манат ($7,4 млн по текущему курсу), 175.507,81 долларов США, 15.723,23 евро, 40 турецких лир, 550 фунт стерлингов и 336.000,00 рублей. Таким образом, поступления в фонд в ноябре превысили $7,6 млн.
Поступления в Фонд помощи ВС Азербайджана в октябре составили около $57 млн.
Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.
Р.Ахмедов
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