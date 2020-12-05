В Эстонии и Литве зафиксированы антирекорды по заболеваемости коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Эстонии зарегистрирован 561 новый случай заражения коронавирусом, сообщил в субботу департамент здоровья.
Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии и второй антирекорд за эту неделю. До этого наибольший показатель заболеваемости был зарегистрирован 2 декабря: 524 инфицированных.
В больницах с COVID-19 находится 239 пациентов, 12 из которых на искусственном вентилировании легких.
Скончался за сутки от коронавируса один человек: 78-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерли 126 человек с диагнозом COVID-19.
С начала эпидемии в Эстонии сделано более 512 тыс. первичных тестов на коронавирус, из которых 14 500 оказались положительными.
В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 794 новых случая коронавируса, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Накануне сообщалось о 686 выявленных случаях заболевания.
Сообщается, что за сутки умерли 11 человек В целом с начала пандемии в Латвии умерли 253 человека, зараженных новым коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 20 787 человек, выздоровевшими признаны 1866 человек.
В Литве за прошедшие сутки выявлено 2 848 новых случаев COVID-19, 21 инфицированный скончался, сообщает статистический департамент. Накануне сообщалось о 2 514 выявленных случаях заболевания коронавирусом.
В общей сложности с начала распространения вируса в Литве заражение было выявлено у 72 430 человек, подтверждено выздоровление 30 277 человек.
С начала пандемии с диагнозом COVID-19 в Литве скончались 611 человек, еще 318 инфицированных умерли по другим причинам.
В больницах Литвы на сегодняшний день лечится 1981 пациент с коронавирусом, 147 из них находятся в реанимации, 87 необходима искусственная вентиляция легких.
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