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Дальнее зарубежье 05.12.2020 17:31

В Эстонии и Литве зафиксированы антирекорды по заболеваемости коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Эстонии зарегистрирован 561 новый случай заражения коронавирусом, сообщил в субботу департамент здоровья.

Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии и второй антирекорд за эту неделю. До этого наибольший показатель заболеваемости был зарегистрирован 2 декабря: 524 инфицированных.

В больницах с COVID-19 находится 239 пациентов, 12 из которых на искусственном вентилировании легких.

Скончался за сутки от коронавируса один человек: 78-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерли 126 человек с диагнозом COVID-19.

С начала эпидемии в Эстонии сделано более 512 тыс. первичных тестов на коронавирус, из которых 14 500 оказались положительными.

В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 794 новых случая коронавируса, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Накануне сообщалось о 686 выявленных случаях заболевания.

Сообщается, что за сутки умерли 11 человек В целом с начала пандемии в Латвии умерли 253 человека, зараженных новым коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 20 787 человек, выздоровевшими признаны 1866 человек.

В Литве за прошедшие сутки выявлено 2 848 новых случаев COVID-19, 21 инфицированный скончался, сообщает статистический департамент. Накануне сообщалось о 2 514 выявленных случаях заболевания коронавирусом.

В общей сложности с начала распространения вируса в Литве заражение было выявлено у 72 430 человек, подтверждено выздоровление 30 277 человек.

С начала пандемии с диагнозом COVID-19 в Литве скончались 611 человек, еще 318 инфицированных умерли по другим причинам.

В больницах Литвы на сегодняшний день лечится 1981 пациент с коронавирусом, 147 из них находятся в реанимации, 87 необходима искусственная вентиляция легких.

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Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]