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Дальнее зарубежье 05.12.2020 20:11

В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit - СМИ

Власти Великобритании исходят из того, что шансы на заключение с ЕС соглашения об отношениях после Brexit максимум в 50%, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Источники в британском правительстве оценивают шансы на соглашение по Brexit максимум в 50%", - пишет газета.

Переговорщики из ЕС в субботу утром покинули Лондон после очередного раунда консультаций. Ожидается, что премьер Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже в субботу проведут переговоры по телефону.

Сторонам еще предстоит решить вопросы, связанные с механизмом по решению спорных ситуацией, с созданием справедливых условий для конкуренции между компаниями, а также - с рыбной ловлей.

"Все остальные части соглашения, которое, как ожидается, займет более 600 страниц, как считается, согласованы", - отмечает The Guardian.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, СОГЛАШЕНИЕ, ШАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]