В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit - СМИ

Власти Великобритании исходят из того, что шансы на заключение с ЕС соглашения об отношениях после Brexit максимум в 50%, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.
"Источники в британском правительстве оценивают шансы на соглашение по Brexit максимум в 50%", - пишет газета.
Переговорщики из ЕС в субботу утром покинули Лондон после очередного раунда консультаций. Ожидается, что премьер Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже в субботу проведут переговоры по телефону.
Сторонам еще предстоит решить вопросы, связанные с механизмом по решению спорных ситуацией, с созданием справедливых условий для конкуренции между компаниями, а также - с рыбной ловлей.
"Все остальные части соглашения, которое, как ожидается, займет более 600 страниц, как считается, согласованы", - отмечает The Guardian.
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