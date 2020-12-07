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Дальнее зарубежье 07.12.2020 21:08

Школы и рестораны в Греции останутся закрытыми до 7 января

В Греции до 7 января продлили ряд ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник газета "Катимерини".

Ограничения продлены на работу ресторанов, баров, судов и горнолыжных курортов. Школы в стране также останутся закрытыми.

Кроме того, по ночам продолжит действовать комендантский час. Остается в силе и запрет на поездки между регионами.

Ожидается, что позже на этой неделе правительство Греции объявит о решении относительно работы церквей, салонов красоты и магазинов.

Ранее в декабре власти Греции продлили такие ограничения до 14 декабря. Однако в стране с 7 декабря разрешили открыться магазинам, которые продают украшения для рождественских праздников.

Всего в Греции за время эпидемии диагностировали более 115 тыс. случаев COVID-19, скончались 3 тыс. человек.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]