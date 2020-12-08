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Дальнее зарубежье 08.12.2020 10:15

США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод

Таджикистан и Туркмения названы США среди десяти стран, вызывающих особую озабоченность в области нарушения религиозных свобод, Россию добавили в специальный список наблюдения.

"Соединенные Штаты выделяют Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в соответствии с определениями закона о международных религиозных свободах 1998 года с внесенными в него поправками, так как участвуют или терпят "систематическое, продолжающееся, вопиющее нарушение свободы вероисповедания", - говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном госдепом.

Отмечается, что Коморские острова, Куба, Никарагуа и Россия включены в специальный список наблюдения за странами, чьи правительства занимались или допускали "серьезные нарушения религиозной свободы".

Тем временем Судан и Узбекистан были исключены из специального списка наблюдения на основе "значительного, конкретного прогресса, достигнутого их правительствами за последний год", заявили в госдепе.

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Тэги: США, РЕЛИГИЯ, НАРУШИТЕЛИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]