США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод

Таджикистан и Туркмения названы США среди десяти стран, вызывающих особую озабоченность в области нарушения религиозных свобод, Россию добавили в специальный список наблюдения.

"Соединенные Штаты выделяют Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в соответствии с определениями закона о международных религиозных свободах 1998 года с внесенными в него поправками, так как участвуют или терпят "систематическое, продолжающееся, вопиющее нарушение свободы вероисповедания", - говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном госдепом.

Отмечается, что Коморские острова, Куба, Никарагуа и Россия включены в специальный список наблюдения за странами, чьи правительства занимались или допускали "серьезные нарушения религиозной свободы".

Тем временем Судан и Узбекистан были исключены из специального списка наблюдения на основе "значительного, конкретного прогресса, достигнутого их правительствами за последний год", заявили в госдепе.