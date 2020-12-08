Белый дом опровергает сообщения об отказе от вакцин Pfizer

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа отрицают, что отказались от возможности купить больше доз вакцины Pfizer несколько месяцев назад, сообщает телеканал CNN.
Представитель администрации в ходе брифинга заявил, что сейчас Белый дом ведет переговоры с Pfizer и не может публично говорить о них.
"Но мы абсолютно уверены, что будет достаточное количество доз, чтобы вакцинировать всех американцев, которые захотят, до конца второго квартала 2021 года", - сказал чиновник.
Предварительное соглашение о покупке вакцин Pfizer было подписано 22 июля, сообщил представитель администрации. Это соглашение было рассчитано на 100 млн доз с возможностью покупки еще.
Он отметил, что 100 млн доз достаточно для вакцинации 50 млн человек.
Администрация заявила, что продолжает вести переговоры с несколькими компаниями, работающими над вакцинами против коронавируса.
Ранее газета New York Times сообщила, что летом Pfizer сделала предложение продать правительству США дополнительные дозы вакцины, но администрация якобы отклонила его.
Как сообщал телеканал Fox News со ссылкой на источники, Трамп во вторник намерен подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, лишь затем ее начнут поставлять в другие страны.
"Главное - это убедиться в том, что мы распространим вакцины среди американцев до того, как начнем их поставку по всему миру", - заявил телеканалу чиновник из администрации президента.
Он также предположил, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине "в конце весны - начале лета", после того, как прививку сделают те, "у кого есть желание пройти вакцинацию".
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