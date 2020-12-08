Китайская вакцина от коронавируса показала в Индонезии эффективность в 97%

Вакцина китайской компании Sinovac показала до 97% эффективности на испытаниях в Индонезии, сообщает газета South China Morning Post.
"Наша команда по клиническим исследованиям в течение одного месяца выяснила, что предварительные данные показывают эффективность в 97% случаев", - сказал представитель индонезийской фармацевтической компании Bio Farma Иван Сетиаван.
Индонезия в воскресенье получила 1,2 млн доз вакцины против коронавируса Sinovac и планирует получить еще 15 млн доз в январе.
Четыре китайские вакцины сейчас находятся на третьей стадии клинических испытаний. Две из них разрабатывает корпорация Sinopharm, еще одну - компания CanSinoBIO, последнюю - Sinovac.
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