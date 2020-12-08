Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0594 RUR   0.023 GBR   2.2701 TRY   0.2177

Цена на нефть

07.12 $/bbl   WTI 45.76 -0.50 Brent 48.79 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.12.2020 17:21

Китайская вакцина от коронавируса показала в Индонезии эффективность в 97%

Вакцина китайской компании Sinovac показала до 97% эффективности на испытаниях в Индонезии, сообщает газета South China Morning Post.

"Наша команда по клиническим исследованиям в течение одного месяца выяснила, что предварительные данные показывают эффективность в 97% случаев", - сказал представитель индонезийской фармацевтической компании Bio Farma Иван Сетиаван.

Индонезия в воскресенье получила 1,2 млн доз вакцины против коронавируса Sinovac и планирует получить еще 15 млн доз в январе.

Четыре китайские вакцины сейчас находятся на третьей стадии клинических испытаний. Две из них разрабатывает корпорация Sinopharm, еще одну - компания CanSinoBIO, последнюю - Sinovac.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ, ВАКЦИНА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Похожие новости


Китай отправил двух панд в Индонезию в рамках "панда-дипломатии"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]