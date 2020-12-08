Все политические силы Молдавии, несмотря на разногласия, согласны в необходимости евроинтеграции - глава МИД

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что "европейская интеграция является общенациональной задачей и приоритетом для властей".

"В Молдавии, так или иначе, достигнут национальный консенсус во всем, что касается процесса модернизации страны и достижения европейских стандартов. Не думаю, что на данный момент, существует хотя бы одна политическая сила, которая поставит под сомнение это. По моему мнению, данный факт уже можно назвать существенным достижением для стабильного развития Молдавии по европейскому пути", - сказал он во вторник в своем выступлении на открытии ежегодного форуму "Moldovan European Integration Forum 2020" в Кишиневе.

Министр подчеркнул, что "несмотря на споры между партиями, все равно нет в Молдавии значимого политического игрока, который поставив бы сказанное под сомнение".

"Социологические опросы, а также экономическая составляющая, только подтверждают необратимость данного курса модернизации. Общеизвестно, что общая доля ЕС в торговом обороте Молдавии составляет 54%, почти 65% экспорта молдавских товаров приходится на страны Сообщества. У нас нет иного пути, евроинтеграция остается приоритетом, независимо от того, кто придет к власти", - отметил он.

По его словам, "одним из приоритетов экономического развития РМ является продолжение выполнения Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA)".

Министр назвал большой проблемой в развитии отношений с ЕС отсутствие значимого прогресса в расследовании кражи миллиарда долларов из банковской системы".

"На протяжении шести лет после этого юстиция топталась на месте. Я приветствую недавнее возбуждение уголовных дел в отношении шести бывших руководителей трех проблемных банков. Надеюсь, что перед судом предстанут и конечные бенефициары. Второе препятствие - ограниченные возможности", - заявил Чокой.

Аурелиу Чокой назначен на пост главы МИДа в начале ноября 2020 г. О н уже занимал этот пост с ноября 2019 по март 2020 г., после чего вернулся на занимаемую ранее должность советника президента по внешней политике. Также, долгие годы был послом Молдавии в Германии, а также два года в Китае и несколько месяцев - в США.