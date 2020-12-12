Количество жертв коронавируса на Украине приблизилось к 15 тысячам

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3 001 человек; летальных случаев - 243; выздоровело - 13 653 человека", - написал Степанов на своей странице в "Фейсбук" утром в субботу.

Днем ранее, 11 декабря сообщалось о 13 514 новых случав, 10 декабря было зафиксировано 13 371 новых заболевших; 9 декабря - 12 585 случаев инфицирования, 8 декабря было зафиксировано 10 811 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 885 039 человек, 14 998 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 494 001 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.