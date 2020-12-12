Минская группа ОБСЕ по Карабаху готова работать с учетом новых реалий в регионе - посредник от Франции

Минская группа ОБСЕ находится на переходном этапе и могут быть подготовлены планы на будущее, считает французский сопредседатель Стефан Висконти.

"Страны-сопредседатели в течение 28 лет в рамках своего мандата приложили усилия для урегулирования конфликта (нагорно-карабахского - ИФ). Мы готовы работать над вашими предложениями и стремиться найти приемлемый для сторон вариант", - сказал Висконти в субботу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, развитие ситуации привело к новой повестке дня. "В регионе образовалась абсолютно новая ситуация, которая может принести стабильность и благосостояние. Как будет дальше работать Минская группа над оставшимися вопросами - зависит от Вас. Да, для этого, создана благоприятная среда. Мы на переходном этапе и могут быть составлены планы на будущее. Я доведу ваши предложения до сведения правительства Франции", - отметил он.

Сопредседатель МГ ОБСЕ от США Эндрю Шофер, в свою очередь, сказал, что все понимают новую реальность. "В настоящее время ситуация несколько иная. В Мадридских принципах предусмотрено, что откроются коммуникации, для всех народов региона будут созданы благоприятные условия. Если это совпадает с позицией Азербайджана, то наши страны могут сыграть определенную роль для достижения этого. Мы посетим также Ереван и проведем обсуждения с ними и хотели бы знать о ваших дальнейших действиях", - отметил Шофер.

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, в свою очередь, подчеркнул, что в рамках трехстороннего заявления еще предстоит многое сделать. Это и возвращение вынужденных переселенцев, восстановление мирной жизни в регионе. "Что касается Минской группы, то наше правительство всегда отмечало ее важность. По этой причине мы участвуем в ее работе", - отметил российский посол.

А.Азизов