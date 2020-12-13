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Дальнее зарубежье 13.12.2020 09:07

Великобритания и ЕС не смогли сблизить позиции по Brexit

Переговорщикам Великобритании и ЕС по состоянию на вечер субботы не удалось сблизить позиции на переговорах по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя британского руководства.

"Имеющееся на данный момент у нас предложение от ЕС остаётся неприемлемым", - сказал он.

По словам собеседника агентства, ситуация на переговорах - очень сложная, однако стороны продолжат консультации.

Ожидается, что в воскресенье британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят ситуацию с переговорами и решат, имеет ли смысл их продолжать.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРИТАНИЯ, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]