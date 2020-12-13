Великобритания и ЕС не смогли сблизить позиции по Brexit

Переговорщикам Великобритании и ЕС по состоянию на вечер субботы не удалось сблизить позиции на переговорах по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя британского руководства.

"Имеющееся на данный момент у нас предложение от ЕС остаётся неприемлемым", - сказал он.

По словам собеседника агентства, ситуация на переговорах - очень сложная, однако стороны продолжат консультации.

Ожидается, что в воскресенье британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят ситуацию с переговорами и решат, имеет ли смысл их продолжать.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.