Великобритания и ЕС не смогли сблизить позиции по Brexit

Переговорщикам Великобритании и ЕС по состоянию на вечер субботы не удалось сблизить позиции на переговорах по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя британского руководства.
"Имеющееся на данный момент у нас предложение от ЕС остаётся неприемлемым", - сказал он.
По словам собеседника агентства, ситуация на переговорах - очень сложная, однако стороны продолжат консультации.
Ожидается, что в воскресенье британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят ситуацию с переговорами и решат, имеет ли смысл их продолжать.
С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.
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