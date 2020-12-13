Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Грузии с начала недели

Медики в Грузии за сутки зафиксировали коронавирус у 2 тыс. 720 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 189 тыс. 726, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 3 тыс. 907 новых случаях COVID-19 в Грузии. В пятницу в республике было выявлено 4 тыс. 146 случаев заражения, в четверг - 4 тыс. 570, в среду - 4 тыс. 734, во вторник - 4 тыс. 673, в понедельник - 2 тыс. 501.
По данным Минздрава, число жертв коронавируса в Грузии выросло до 1 тыс. 790. За сутки скончалось 46 зараженных COVID-19.
Под наблюдением врачей в стационарах Грузии остаются 6 тыс. 869 человек, 158 тыс. 181 больной уже выздоровел.
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