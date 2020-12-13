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Регион 13.12.2020 12:06

Более 28 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 488 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 80 случаев, умерли за сутки 488 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 080 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 494 (19,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве за сутки выявлено 6 тыс. 425 заболевших COVID-19, 72 человека скончались, 4 тыс. 841 человек был выписан по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 653 тыс. 928 случаев коронавирусной инфекции (+ 1,1%), 46 тыс. 941 умерших и 2 млн. 106 тыс. 235 выписанных (20 тыс. 277 выписаны за последние сутки).

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 500 тыс. 752.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 82,6 млн тестов на COVID-19, из них 535 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 565 тыс. 053 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]