Более 28 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 488 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 80 случаев, умерли за сутки 488 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 080 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 494 (19,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве за сутки выявлено 6 тыс. 425 заболевших COVID-19, 72 человека скончались, 4 тыс. 841 человек был выписан по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн. 653 тыс. 928 случаев коронавирусной инфекции (+ 1,1%), 46 тыс. 941 умерших и 2 млн. 106 тыс. 235 выписанных (20 тыс. 277 выписаны за последние сутки).

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 500 тыс. 752.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 82,6 млн тестов на COVID-19, из них 535 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 565 тыс. 053 человека.