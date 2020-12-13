Четверо азербайджанских военных погибли, еще двое получили ранения в результате провокаций с 26 ноября остатков армянских военных в Карабахе, Азербайджан осуществил антитеррористическую операцию

Министерство обороны и Служба Государственной Безопасности (СГБ) Азербайджана выступили с совместным заявлением об армянских военных в лесах вблизи поселка Гадрут в Ходжавендском районе (нагорно-карабахский регион).
"С 26 ноября армянские военные, не покинувшие регион в соответствии с трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и РФ, а также премьера Армении от 10 ноября 2020 года, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни осуществили ряд провокаций и терактов против азербайджанских военных и гражданских лиц", - говорится в заявлении Минобороны и СГБ.
В частности, 26 ноября эти армянские военные атаковали позиции ВС Азербайджана в селе Шур Ходжавендского района. В результате инцидента погибли трое азербайджанских военных, еще двое получили ранения. Кроме этого, 8 декабря была осуществлена провокация близ поселка Гадруд Ходжавендского района, в результате чего погиб еще один азербайджанский военный, а также тяжелое ранение получи сотрудник компании сотовой связи Azercell.
"На основании этого, СГБ Азербайджана вынуждена была провести антитерритористическую операцию в этом районе", - подчеркивается в информации.
"Азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода армянских вооруженных отрядов. Военнослужащие миротворческих сил России в тяжелых погодных условиях прибыли на эту территорию и при помощи громкоговорителей обратились к армянским вооруженным отрядам в лесисто местности о принятии необходимых мер для их эвакуации. В целом, военнослужащие миротворческих сил России с ответственностью и высоким профессионализмом выполнили свои обязанности по сохранению режима прекращения огня и эвакуации армянских военных, которых представляют как "заблудившиеся" и "пропавшие без вести", - говорится в информации.
Минобороны и СГБ Азербайджана подчеркивают недопустимость выдвижения необоснованных обвинений в подобных случаях против российских миротворческих сил и азербайджанской стороны со стороны ряда армянских лидеров и армянских СМИ.
"Армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, должна поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций, преднамеренного обострения ситуации и от попыток использования таких случаев во внутриполитических целях за счет оставшихся на этой территории армянских вооруженных формирований или остатков вооруженных сил Армении", - говорится в заявлении.
"Придерживаясь положений трехсторонней декларации, Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению мира в регионе в тесной координации и сотрудничестве с миротворческими силами России", - говорится в сообщении.
Н.Аббасова, А.Азизов
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