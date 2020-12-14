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Дальнее зарубежье 14.12.2020 21:02

Китай запустил первый завод по выпуску беспилотных автомобилей с 5G

В Китае начал работу первый в стране завод по производству беспилотных коммерческих автомобилей, использующих технологию связи 5G, сообщает агентство "Синьхуа".

С производственной линии компании Allcheer Intelligent Automobile в минувшие выходные сошел первый автомобиль на новых источниках энергии, разработанный для использования в сфере логистики.

Автозавод был построен China Construction Electric Power Construction Co. в городе Цзинань, административном центре провинции Шаньдун на востоке Китая, на площади порядка 130 тыс. кв. метров.

Производственная мощность первой очереди проекта составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, БЕСПИЛОТНИКИ, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]