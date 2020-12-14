Китай запустил первый завод по выпуску беспилотных автомобилей с 5G

В Китае начал работу первый в стране завод по производству беспилотных коммерческих автомобилей, использующих технологию связи 5G, сообщает агентство "Синьхуа".

С производственной линии компании Allcheer Intelligent Automobile в минувшие выходные сошел первый автомобиль на новых источниках энергии, разработанный для использования в сфере логистики.

Автозавод был построен China Construction Electric Power Construction Co. в городе Цзинань, административном центре провинции Шаньдун на востоке Китая, на площади порядка 130 тыс. кв. метров.

Производственная мощность первой очереди проекта составляет 100 тыс. автомобилей в год.