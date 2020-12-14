Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн

Съезд Христианско-демократического союза (ХДС), на котором планируют избрать главу партии, пройдет 15-16 января онлайн, сообщается в понедельник в твиттер - аккаунте партии.

"Президиум ХДС постановил провести первый цифровой партийный съезд 15 и 16 января 2021 года", - говорится в сообщении.

На статус нового лидера партии претендуют премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, экс-глава партийной фракции в Бундестаге Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рёттген. Действующий руководитель ХДС, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее сообщила, что не планирует выдвигаться снова.