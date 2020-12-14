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Дальнее зарубежье 14.12.2020 23:07

Съезд партии ХДС в Германии пройдет 15-16 января онлайн

Съезд Христианско-демократического союза (ХДС), на котором планируют избрать главу партии, пройдет 15-16 января онлайн, сообщается в понедельник в твиттер - аккаунте партии.

"Президиум ХДС постановил провести первый цифровой партийный съезд 15 и 16 января 2021 года", - говорится в сообщении.

На статус нового лидера партии претендуют премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, экс-глава партийной фракции в Бундестаге Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рёттген. Действующий руководитель ХДС, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее сообщила, что не планирует выдвигаться снова.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, СЪЕЗД, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]