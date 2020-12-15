Двоюродный племянник президента РФ, предприниматель Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение об учреждении партии было принято делегатами на съезде, передает корреспондент "Интерфакса".
"За - 106 голосов, против - 0 голосов, воздержавшихся - 0 голосов", - сообщили на съезде по результатам голосования.
В ходе съезда также был утверждён устав и программа партии "Россия без коррупции".
Участие в съезде принимают делегаты из 53 регионов России, по два человека от каждого региона (всего 106 делегатов).
Верховный суд России 16 ноября ликвидировал по требованию Минюста политическую партию "Народ против коррупции". Иск Минюста поступил в суд в сентябре. Тогда в партии не знали, с чем связан иск Минюста о ликвидации партии, но признали проблемы с отчетностью.
Партия "Народ против коррупции" была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью.
Согласно данным, опубликованным на сайте партии, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем. По данным СМИ, он является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ.
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