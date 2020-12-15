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СНГ 15.12.2020 17:19

Партия Романа Путина "Россия без коррупции" учреждена на съезде

Двоюродный племянник президента РФ, предприниматель Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение об учреждении партии было принято делегатами на съезде, передает корреспондент "Интерфакса".

"За - 106 голосов, против - 0 голосов, воздержавшихся - 0 голосов", - сообщили на съезде по результатам голосования.

В ходе съезда также был утверждён устав и программа партии "Россия без коррупции".

Участие в съезде принимают делегаты из 53 регионов России, по два человека от каждого региона (всего 106 делегатов).

Верховный суд России 16 ноября ликвидировал по требованию Минюста политическую партию "Народ против коррупции". Иск Минюста поступил в суд в сентябре. Тогда в партии не знали, с чем связан иск Минюста о ликвидации партии, но признали проблемы с отчетностью.

Партия "Народ против коррупции" была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью.

Согласно данным, опубликованным на сайте партии, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем. По данным СМИ, он является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПАРТИЯ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]