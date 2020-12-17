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Дальнее зарубежье 17.12.2020 19:23

Власти Бразилии планируют начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года

Власти Бразилии объявили о намерении начать массовую вакцинацию от коронавируса от COVID-19 в феврале следующего года, сообщает в четверг телеканал CNN с ссылкой на Минздрав страны.

Первые три из четырех фаз вакцинационной кампании будут предполагать иммунизацию более 49,65 млн человек. В число приоритетных групп будут входить пожилые люди старше 65 лет, работники государственных учреждений, коренное население Бразилии, сотрудники служб безопасности и заключенные.

Согласно заявлению Минздрава Бразилии, власти уже договорились о поставках более 300 млн доз вакцины на 2021 год, причем в частности, 100,4 млн доз придется на разработку компании AstraZeneca, а еще 42,9 млн доз должны поступить через программу Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Ранее бразильские правительство представило в Верховный суд план вакцинации населения, однако судьи попросили назвать конкретную дату начала вакцинации.

Документ был подготовлен администрацией президента Жаира Болсонару и подписан министром здравоохранения Эдуарду Пазуэллу. В первоначальном варианте плана даты начала вакцинации не было. Также бразильские надзорные органы пока не допустили ни одну из вакцин к использованию.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, НАЧАЛО, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]