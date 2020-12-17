Власти Бразилии планируют начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года

Власти Бразилии объявили о намерении начать массовую вакцинацию от коронавируса от COVID-19 в феврале следующего года, сообщает в четверг телеканал CNN с ссылкой на Минздрав страны.

Первые три из четырех фаз вакцинационной кампании будут предполагать иммунизацию более 49,65 млн человек. В число приоритетных групп будут входить пожилые люди старше 65 лет, работники государственных учреждений, коренное население Бразилии, сотрудники служб безопасности и заключенные.

Согласно заявлению Минздрава Бразилии, власти уже договорились о поставках более 300 млн доз вакцины на 2021 год, причем в частности, 100,4 млн доз придется на разработку компании AstraZeneca, а еще 42,9 млн доз должны поступить через программу Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Ранее бразильские правительство представило в Верховный суд план вакцинации населения, однако судьи попросили назвать конкретную дату начала вакцинации.

Документ был подготовлен администрацией президента Жаира Болсонару и подписан министром здравоохранения Эдуарду Пазуэллу. В первоначальном варианте плана даты начала вакцинации не было. Также бразильские надзорные органы пока не допустили ни одну из вакцин к использованию.