Власти Бразилии планируют начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года

Власти Бразилии объявили о намерении начать массовую вакцинацию от коронавируса от COVID-19 в феврале следующего года, сообщает в четверг телеканал CNN с ссылкой на Минздрав страны.
Первые три из четырех фаз вакцинационной кампании будут предполагать иммунизацию более 49,65 млн человек. В число приоритетных групп будут входить пожилые люди старше 65 лет, работники государственных учреждений, коренное население Бразилии, сотрудники служб безопасности и заключенные.
Согласно заявлению Минздрава Бразилии, власти уже договорились о поставках более 300 млн доз вакцины на 2021 год, причем в частности, 100,4 млн доз придется на разработку компании AstraZeneca, а еще 42,9 млн доз должны поступить через программу Всемирной организации здравоохранения COVAX.
Ранее бразильские правительство представило в Верховный суд план вакцинации населения, однако судьи попросили назвать конкретную дату начала вакцинации.
Документ был подготовлен администрацией президента Жаира Болсонару и подписан министром здравоохранения Эдуарду Пазуэллу. В первоначальном варианте плана даты начала вакцинации не было. Также бразильские надзорные органы пока не допустили ни одну из вакцин к использованию.
Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон
Президент Азербайджана призвал исламский мир воздержаться от отношений с исламофобной Арменией
Пограничники РФ будут размещены на ряде участков армяно-азербайджанской границы
Бюджет ЕС на 2021-2027 годы окончательно утвержден
Нефть торгуется на максимумах более чем за 9 месяцев, Brent - $51,64 за баррель
Путин: "Северный поток 2" почти достроен, надеюсь, новая администрация США вернется к нормальной конкуренции
Власти Азербайджана выделили более $5,3 млн на выплату компенсаций гражданам после боев в Карабахе
Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря
Еврокомиссия планирует одобрить вакцину Biontec 27 декабря, сообщили в Берлине
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности