Режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается, Россия внимательная в этом вопросе – министр обороны Турции

Режим прекращения огня в Карабахе в основном соблюдается, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Прекращение огня в целом соблюдается. Русские в этом вопросе тоже внимательны. Мы следим за развитием событий», - сказал Акар в интервью турецким СМИ, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Министр также сообщил, что в настоящее время идет строительство российско-турецкого центра по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня, который расположится в Агдаме.
«Наш генерал, который возглавит его, и прочий персонал, уже готовы. Мы также направили туда своих саперов. Они проводят обучение, а затем проведут сканирование территории. Есть две специальные группы, которые будут заниматься поиском мин», - сказал министр.
Касаясь присутствия в Карабахе турецких военных, Акар отметил, что этот вопрос будет обсуждаться между Азербайджаном и Турцией
«В одной части Карабаха проживают армяне. Для сохранения мира там находятся российские военные. Присутствие турецких солдат – это вопрос между Турцией и Азербайджаном. Российская сторона считает, что турецких военных в местах проживания армян не должно быть, поскольку это может создать проблемы. Мы, обсудим это с Баку и придем к решению», - сказал Акар.
Он также отметил, что работы по Нахчыванскому и Лачинскому транспортным коридорам ведутся параллельно.
«Ведутся обсуждения в формате Азербайджан-Россия-Армения. Это реализуется в ближайший период», - сказал министр.
Н.Аббасова
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