Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 18.12.2020 12:42

Режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается, Россия внимательная в этом вопросе – министр обороны Турции

Режим прекращения огня в Карабахе в основном соблюдается, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Прекращение огня в целом соблюдается. Русские в этом вопросе тоже внимательны. Мы следим за развитием событий», - сказал Акар в интервью турецким СМИ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Министр также сообщил, что в настоящее время идет строительство российско-турецкого центра по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня, который расположится в Агдаме.

«Наш генерал, который возглавит его, и прочий персонал, уже готовы. Мы также направили туда своих саперов. Они проводят обучение, а затем проведут сканирование территории. Есть две специальные группы, которые будут заниматься поиском мин», - сказал министр.

Касаясь присутствия в Карабахе турецких военных, Акар отметил, что этот вопрос будет обсуждаться между Азербайджаном и Турцией

«В одной части Карабаха проживают армяне. Для сохранения мира там находятся российские военные. Присутствие турецких солдат – это вопрос между Турцией и Азербайджаном. Российская сторона считает, что турецких военных в местах проживания армян не должно быть, поскольку это может создать проблемы. Мы, обсудим это с Баку и придем к решению», - сказал Акар.

Он также отметил, что работы по Нахчыванскому и Лачинскому транспортным коридорам ведутся параллельно.

«Ведутся обсуждения в формате Азербайджан-Россия-Армения. Это реализуется в ближайший период», - сказал министр.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АКАР, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]