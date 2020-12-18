Еврокомиссия закупит 20 млн экспресс-тестов на COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) заключила контракт на приобретение для стран ЕС более 20 млн экспресс-тестов по выявлению инфицирования коронавирусом, сообщила в пятницу член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.
Кроме того, Европейская комиссия утвердила предложение по рекомендациям Совета ЕС относительно общей для Евросоюза основы для использования, проверки и взаимного признания экспресс-тестов на антигены.
"Экспресс-тесты на антигены предлагают нам скорость, надежность и быстрое реагирование по выявлению случаев COVID-19. Это крайне важно для сдерживания распространения пандемии. В ближайшие месяцы тестирование останется основополагающим, даже несмотря на то, что мы планируем начать внедрение наших вакцин в ЕС с 27 декабря", - заявила Кириакидис.
Она объяснила, что параллельно вакцинации необходимо наращивать возможности тестирования, чтобы держать вирус под контролем.
"Чтобы содействовать этим усилиям, мы сегодня подписали контракт на более чем 20 млн экспресс-тестов для поддержки государств-членов ЕС", - объявила еврокомиссар по здравоохранению.
Рамочный контракт ЕС с компаниями Abbott и Roche позволяет закупить более 20 млн экспресс-тестов на антигены на сумму до 100 млн евро. С начала 2021 года эти тесты будут доступны государствам-членам в рамках стратегии ЕС по тестированию на COVID-19.
Принятые Еврокомиссией рекомендации, как предполагается, обеспечат единообразное использование, валидацию и признание экспресс-тестов на антигены в ЕС, отмечается в коммюнике ЕК.
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