Общее число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 133 тыс. - Минздрав

В Молдавии в пятницу зарегистрировано чуть менее 1 500 новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
"В пятницу было обработано 3 569 тестов, в том числе 3 254 первичных теста. В результате выяснилось, что 1 441 результат оказался положительным. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 133 360", - отмечается в сообщении.
Минздрав также сообщает, что в пятницу из медицинских учреждений были выписаны 1 382 пациента, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 115 тыс. 612 человек.
Также сообщается о смерти еще 26 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 2 700 человек.
"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 15 048 человек. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 3 613 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 264 находятся в крайне тяжелом состоянии, 58 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 8 473 человека с легкими формами COVID-19, а 31 321 человек находятся под наблюдением семейного врача", - отмечает Минздрав.
На прошлой неделе, почти каждый день регистрировали более чем 1 700 случаев заражения в день, а 9 декабря в Молдавии был зафиксирован антирекорд по выявленным за сутки новым случаям заражения коронавирусом - 1 766. На этой неделе регистрируется на 100-150 случаев в день меньше, чем на прошлой неделе.
На период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдавии объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07:00 до 22:00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры. Запрещаются митинги и другие собрания с участием более 50 человек.
В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.
Министерство просвещения Молдавии уже объявило, что с понедельника все школы переводятся на дистанционное обучение на одну неделю, после чего уходят на каникулы. До какого числа продлятся каникулы пока неизвестно.
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