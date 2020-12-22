ЕИБ выделит Грузии кредит на 100 млн евро для модернизации медицинской инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Грузии кредит в размере 100 млн евро для поддержки и модернизации инфраструктуры здравоохранения, а также приобретения медицинского оборудования, необходимого в связи с пандемией COVID-19.

"Кредит, гарантированный Европейским союзом, позволит Грузии модернизировать семь крупных больниц, включая те, которые были преобразованы в клиники для инфицированных коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии.

По словам вице-президента ЕИБ Терезы Червинской, которые приводятся в сообщении, "благодаря этой помощи Грузия сможет улучшить свою систему здравоохранения, защитить своих граждан и медицинский персонал и приобрести современные средства для борьбы с пандемией".

В сообщении отмечается, что эта инвестиция является частью ответа ЕИБ на COVID-19 и пакета помощи в размере 6,7 млрд евро, предоставленного Европейской командой (Team Europe) странам-партнерам ЕС во время пандемии.

"Эта сумма является дополнением к помощи в размере 1,5 млрд лари (около 380 млн евро), которые ЕС и Европейская команда уже мобилизовали для помощи Грузии в этом году", - приводятся в пресс-релизе слова посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.

ЕИБ осуществляет деятельность в Грузии с 2007 года. За это время банк выделил республике кредиты почти на 2 млрд евро для финансирования различных проектов, в том числе для поддержки малого и среднего бизнеса.

ЕС оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. В 2014-2018 годы республике в виде финансовой поддержки было выделено 642 млн евро, после чего для поддержки реформ в Грузии была выделена финансовая помощь в размере 231 млн евро.