Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0783 RUR   0.0227 GBR   2.2775 TRY   0.2222

Цена на нефть

21.12 $/bbl   WTI 47.74 -1.36 Brent 50.91 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 22.12.2020 18:06

Глава МИД Азербайджана обсудил с новым послом Индонезии перспективы двустороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу с новым послом Индонезии в Баку Хильди Хамидом.

Хамид вручил Байрамову копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

«Байрамов поздравил Хамида с назначением послом в Азербайджане, пожелал ему успехов в работе. Отметив дружеские отношения между Азербайджаном и Индонезией, министр подчеркнул, что официальный Баку намерен и дальше развивать эти отношения. Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между двумя странами, как на двусторонней, так и на международных площадках”, - отмечается в сообщении.

Посол отметил, что официальная Джакарта всегда уважала территориальную целостность Азербайджана, будет и впредь поддерживать справедливую позицию Азербайджана по обеспечению мира в регионе.

Собеседники также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ИНДОНЕЗИЯ, ПОСОЛ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]