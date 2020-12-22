Глава МИД Азербайджана обсудил с новым послом Индонезии перспективы двустороннего сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу с новым послом Индонезии в Баку Хильди Хамидом.

Хамид вручил Байрамову копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД.

«Байрамов поздравил Хамида с назначением послом в Азербайджане, пожелал ему успехов в работе. Отметив дружеские отношения между Азербайджаном и Индонезией, министр подчеркнул, что официальный Баку намерен и дальше развивать эти отношения. Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между двумя странами, как на двусторонней, так и на международных площадках”, - отмечается в сообщении.

Посол отметил, что официальная Джакарта всегда уважала территориальную целостность Азербайджана, будет и впредь поддерживать справедливую позицию Азербайджана по обеспечению мира в регионе.

Собеседники также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Х.Насирзаде