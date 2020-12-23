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Внешняя политика 23.12.2020 13:56

Мирзиёев рассчитывает вывести двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном на «новый уровень»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с завершением военной операции в Нагорном Карабахе

Президент Узбекистана направил поздравительное письмо в связи днем рождения Алиева, текст поздравления опубликован на сайте президента Азербайджана.

«Мы знаем и ценим Вас как опытного и способного государственного деятеля, славного лидера, завоевавшего огромную любовь и доверие азербайджанского народа, видного политического деятеля, всесторонне поднявшего престиж страны на международной арене, а также близкого друга Узбекистана», - говорится в тексте поздравления.

«Вместе с тем позвольте мне еще раз поздравить Ваше Превосходительство с договоренностью, достигнутой благодаря Вашим усилиям, по завершению военных операций в Нагорном Карабахе. Эти очень важные решения, принятые в соответствии с резолюциями и документами ООН, имеют большое значение для обеспечения прочного мира и устойчивого развития во всем регионе Южного Кавказа», - говорится в послании.

«Уверен, что в результате предстоящих встреч на высшем уровне, а также наших совместных усилий наши многоплановые отношения в политической, торгово-экономической, транспортной, коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах выйдут на совершенно новый уровень», - отмечается в письме.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]