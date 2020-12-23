Мирзиёев рассчитывает вывести двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном на «новый уровень»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с завершением военной операции в Нагорном Карабахе

Президент Узбекистана направил поздравительное письмо в связи днем рождения Алиева, текст поздравления опубликован на сайте президента Азербайджана.

«Мы знаем и ценим Вас как опытного и способного государственного деятеля, славного лидера, завоевавшего огромную любовь и доверие азербайджанского народа, видного политического деятеля, всесторонне поднявшего престиж страны на международной арене, а также близкого друга Узбекистана», - говорится в тексте поздравления.

«Вместе с тем позвольте мне еще раз поздравить Ваше Превосходительство с договоренностью, достигнутой благодаря Вашим усилиям, по завершению военных операций в Нагорном Карабахе. Эти очень важные решения, принятые в соответствии с резолюциями и документами ООН, имеют большое значение для обеспечения прочного мира и устойчивого развития во всем регионе Южного Кавказа», - говорится в послании.

«Уверен, что в результате предстоящих встреч на высшем уровне, а также наших совместных усилий наши многоплановые отношения в политической, торгово-экономической, транспортной, коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах выйдут на совершенно новый уровень», - отмечается в письме.

Б.Рустамбеков